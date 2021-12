Una "patrimoniale" per combattere il caro bollette? (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un contributo di solidarietà per far fronte al caro bollette, da far pagare a chi guadagna più di 75mila euro. Questa la proposta che sarebbe stata messa dal governo durante la cabina di regia, pare avanzata direttamente dal presidente del Consiglio... Leggi su europa.today (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un contributo di solidarietà per far fronte al, da far pagare a chi guadagna più di 75mila euro. Questa la proposta che sarebbe stata messa dal governo durante la cabina di regia, pare avanzata direttamente dal presidente del Consiglio...

Una "patrimoniale" per combattere il caro bollette? Today.it Fisco: Tajani, 'contributo solidarietà? Se è patrimoniale non siamo d'accordo' Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Il governo studia un contributo di solidarietà per il taglio delle bollette? Se deve essere una patrimoniale ci piace poco, non siamo affatto d'accordo". Lo dice Antonio ...

