"Una pacca sul sedere non è un crimine". Greta Beccaglia, Natalia Aspesi travolta dagli insulti: ecco cos'è la sinistra (Di venerdì 3 dicembre 2021) «Di sicuro il passare degli anni non le giova». «Ha pestato una m...», «Ultimamente la Natalia Aspesi, giornalista straordinaria che stimo, sta perdendo colpi secondo me è scoccata l'ora di lasciare spazio ai giovani». Da giorni i social vomitano offese e insulti contro di lei, ma la giornalista di Repubblica non si scompone. «È ovvio che mi attacchino, ben vengano gli attacchi anche perché se non ti attaccano non esisti. Adesso sto scrivendo un altro articolo sulla vicenda...». La vicenda è la stessa da giorni: la pacca sul sedere della giornalista toscana Greta Beccaglia e il daspo di tre anni con cui il tifoso della Fiorentina dalla mano morta (ma lesta) è stato punito. L'ONDA ANOMALA La Aspesi, femminista storica, ha scritto quello che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) «Di sicuro il passare degli anni non le giova». «Ha pestato una m...», «Ultimamente la, giornalista straordinaria che stimo, sta perdendo colpi secondo me è scoccata l'ora di lasciare spazio ai giovani». Da giorni i social vomitano offese econtro di lei, ma la giornalista di Repubblica non si scompone. «È ovvio che mi attacchino, ben vengano gli attacchi anche perché se non ti attaccano non esisti. Adesso sto scrivendo un altro articolo sulla vicenda...». La vicenda è la stessa da giorni: lasuldella giornalista toscanae il daspo di tre anni con cui il tifoso della Fiorentina dalla mano morta (ma lesta) è stato punito. L'ONDA ANOMALA La, femminista storica, ha scritto quello che ...

