Un secondo ufficio postale a San Giorgio del Sannio: il sindaco Ciampi muove i primi passi ufficiali (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiredazione politica Un secondo ufficio postale a San Giorgio del Sannio. E’ la richiesta inoltrata dal sindaco Angelo Ciampi alla direzione provinciale di Poste Italiane Spa. “Il Comune di San Giorgio del Sannio conta circa diecimila abitanti e dispone di un solo ufficio postale – in via Aldo Moro – al pari di altri comuni vicini che hanno un numero di cittadini e di utenti di gran lunga inferiore” – l’incipit della missiva inviata da Ciampi ai vertici sanniti di Poste Italiane. “Inoltre – prosegue la fascia tricolore – nel territorio comunale e nell’hinterland insistono centinaia di attività commerciali e produttive che hanno bisogno dei servizi postali e che ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiredazione politica Una Sandel. E’ la richiesta inoltrata dalAngeloalla direzione provinciale di Poste Italiane Spa. “Il Comune di Sandelconta circa diecimila abitanti e dispone di un solo– in via Aldo Moro – al pari di altri comuni vicini che hanno un numero di cittadini e di utenti di gran lunga inferiore” – l’incipit della missiva inviata daai vertici sanniti di Poste Italiane. “Inoltre – prosegue la fascia tricolore – nel territorio comunale e nell’hinterland insistono centinaia di attività commerciali e produttive che hanno bisogno dei servizi postali e che ...

