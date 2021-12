Un posto al sole | ecco cosa nasconde veramente Chiara

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Le anticipazioni di Unalci svelano chequalche non le dà pace. Disi tratta?qualGli spoiler relativi all’episodio di oggi di Unal, ci svelano che ormai tra Silvia e Michele è crisi profonda. Rossella, non safare ma alla fine ha preso una decisione importante sul suo futuro. Intanto, Marina e Fabrizio sono sempre più lontani, la donna sarà alle prese con l’ennesimo scatto d’ira del suo compagno. A casa Poggi, la situazione non è da meno, dopo l’aggressione di Susanna tutto è cambiato. Infine, Lara e Roberto Ferri, invece, saranno alle prese con un’oscura presenza che li tormenta. Leggi anche ...

Advertising

Francy23081990 : @pinguina43 Avrebbe avuto clip non da protagonista perché con Alex e Sole lei fa da contorno. Sulla questione di Ma… - Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1965 nasceva l'attore Peppe Zarbo interprete di Un posto al sole #accaddeoggi - juicehrryy : @xxxercess perché non hai mai visto un posto al sole, quello davvero è terribile - 5SOSily97 : stamattina si vedono le montagne illuminate dal sole, che posto magico il Veneto - angiuoniluigi : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1965 nasceva l'attore Peppe Zarbo interprete di Un posto al sole #accaddeoggi -

Ultime Notizie dalla rete : posto sole

La nuova Irpef 2022 avrà quattro aliquote e una detrazione base pari a 3.100 euro aldei 1.800 previsti attualmente. E l'aumento della detrazione consentirà di abbassare le tasse ...oggi Il...... La Giardiniera del Cerreto, Raggio di, Tenuta Margherita. Il Buon Ricordo guarda avanti ... ma che - con la loro accurata e raffinata presentazione - rispecchiano la bellezza del, per far ...Si rinnova l’appuntamento con il Fashion Gold Christmas Edition, l’evento organizzato da Alfonso Somma, insieme con Nicola Coletta. L’appuntamento è per il 17 dicembre 2021, nella prestigiosa “La vill ...Prosegue l'appuntamento con la soap Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate previste dal 13 al 17 dicembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in ...