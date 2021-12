Un Posto al Sole anticipazioni dal 6 al 10 dicembre: Nunzio contro Franco (Di venerdì 3 dicembre 2021) Le anticipazioni di Un Posto al Sole, inerenti le trame delle puntate che saranno trasmesse su Rai 3 da lunedì 6 a venerdì 10 dicembre, raccontano che Vittorio vorrà sbarazzarsi di Speranza e metterà in atto un piano troppo folle. Franco sarà preoccupato per il futuro di Nunzio ma il ragazzo sembrerà troppo preso da L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Un Posto al Sole anticipazioni 9 novembre: Espedito terrorizza Guido Un Posto al Sole anticipazioni 10 novembre: Diego affronta Mattia Un Posto al Sole anticipazioni 11 novembre: Marina vuole ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ledi Unal, inerenti le trame delle puntate che saranno trasmesse su Rai 3 da lunedì 6 a venerdì 10, raccontano che Vittorio vorrà sbarazzarsi di Speranza e metterà in atto un piano troppo folle.sarà preoccupato per il futuro dima il ragazzo sembrerà troppo preso da L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Unal9 novembre: Espedito terrorizza Guido Unal10 novembre: Diego affronta Mattia Unal11 novembre: Marina vuole ...

