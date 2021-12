Un orologio Cartier Crash Watch venduto per 861.500 euro, è record italiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un rarissimo orologio Crash Watch del 1991 di Cartier London, realizzato in platino, è stato aggiudicato all’asta da Pandolfini per 861.500 euro, realizzando un doppio primato. Lo ha reso noto la stessa casa d’aste, che lo ha aggiudicato nel tardo pomeriggio di giovedì 2 dicembre nella sede di Palazzo Ramirez Montalvo a Firenze durante una vendita di orologi preziosi. Si tratta del nuovo record italiano per un orologio all’asta e del record mondiale per un esemplare di Crash Watch. La cifra, che supera abbondantemente anche gli esemplari presentati in asta sul più importante mercato mondiale dell’orologeria, quello di Ginevra, è stata raggiunta dopo una lunga gara tra collezionisti collegati ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un rarissimodel 1991 diLondon, realizzato in platino, è stato aggiudicato all’asta da Pandolfini per 861.500, realizzando un doppio primato. Lo ha reso noto la stessa casa d’aste, che lo ha aggiudicato nel tardo pomeriggio di giovedì 2 dicembre nella sede di Palazzo Ramirez Montalvo a Firenze durante una vendita di orologi preziosi. Si tratta del nuovoper unall’asta e delmondiale per un esemplare di. La cifra, che supera abbondantemente anche gli esemplari presentati in asta sul più importante mercato mondiale dell’orologeria, quello di Ginevra, è stata raggiunta dopo una lunga gara tra collezionisti collegati ...

