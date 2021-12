Un occasione sbattuta in faccia

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Spesso, anche nel wrestling, le occasioni migliori arrivano quando meno te lo aspetti e partono in momenti imprevedibili. Ed è così che sta avvenendo per Toni Storm , l’ex campionessa dello show britannico da me tanto amato. E se ad UK ha dimostrato fin da subito il suo valore, non è stato sempre così da quando è nel main roster. Prima è stata inserita come ultima partecipante alla squadra femminile rappresentante lo show blu a Survivor Series, e ha avuto la sua parte schierandosi contro Sasha Banks insieme alle restanti colleghe della squadra. Poi, come se non bastasse, nell’ultima puntata dello show blu andata in onda ha avuto un(gustoso e doloroso, direi) contro la queen assoluta, Charlotte Flair, in uno dei suoi “deliri” di auto magnificenza. Dapprima l’ha sfidata a parole “smontando” un pò il suo ego smisurato, e ...