Un nuovo studio rivela le lingue che domineranno il 2050

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Si stima che al giorno d’oggi leparlate al mondo siano più di 7.139, tra cui alcune appena nate ed altre in via di estinzione. Circa il 40% delleparlate al giorno d’oggi rischiano di scomparire, mentre la presenza di altre si rafforza sempre di più quotidianamente. Preply ha condotto una ricerca chequali saranno lepiù parlate tra 30 anni con lo scopo di aiutare a prepararsi per il mondo che verrà. L’Italiano avrà una crescita moderata e il tedesco avrà un declino Per tutti coloro che sono preoccupati per il futuro delleeuropee, non c’è bisogno di allarmarsi perché quasi tutte continueranno a crescere in modo stabile. Secondo lo, l’Italiano e il francese avranno una crescita moderata rispettivamente del +2% e del +7%. Questo non è di certo ...