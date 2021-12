“Un decalogo per certificare la filiera del legno” (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Un decalogo che declina la sostenibilità in 10 punti diversi e che riguarda non solo il legno, ma l’intera filiera del legno-arredo perchè la logica è proprio quella di circolo virtuoso, che parte evidentemente dalla materia prima, ma anche da quella capacità di life cycle thinking cioè di progettare l’utilizzo dei materiali secondo logiche che già dall’inizio ne prevedono il massimo utilizzo”. Così Angelo Luigi Marchetti, presidente Assolegno, illustra ad Adnkronos/Labitalia il decalogo sulla sostenibilità presentato qualche settimana fa da Federlegno: dieci obiettivi che la filiera intende perseguire, con l’ambizione di diventare una voce autorevole sul tema e fornendo una guida agli operatori del settore. A inizio 2022 verranno poi esplicitate e ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Unche declina la sostenibilità in 10 punti diversi e che riguarda non solo il, ma l’interadel-arredo perchè la logica è proprio quella di circolo virtuoso, che parte evidentemente dalla materia prima, ma anche da quella capacità di life cycle thinking cioè di progettare l’utilizzo dei materiali secondo logiche che già dall’inizio ne prevedono il massimo utilizzo”. Così Angelo Luigi Marchetti, presidente Asso, illustra ad Adnkronos/Labitalia ilsulla sostenibilità presentato qualche settimana fa da Feder: dieci obiettivi che laintende perseguire, con l’ambizione di diventare una voce autorevole sul tema e fornendo una guida agli operatori del settore. A inizio 2022 verranno poi esplicitate e ...

