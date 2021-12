Un cane che si fa la doccia da solo | Video (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ci sono cani che odiano fare la doccia ed altri che invece....semplicemente l'adorano. Esattamente come questo dolcissimo Golden Retriever che appena vede un rubinetto proprio non può fare a meno di infilarcisi sotto. Nel Video, apre da solo il rubinetto della fontana ed inizia a lavarsi. Non appena il getto d'acqua lo colpisce, ecco che impazzisce di gioia. Guarda tutti i Video divertenti cane come Michael Jackson: fa moonwalk sulle note di "Billie Jean" Video Sembra che Michael Jackson sia riuscito a conquistare un altro fan. Questa ...cane goloso mangia le patatine con il katchup Video Questo dolcissimo Labrador sembra avere dei gusti molto esigenti in fatto di ...cane geloso abbraccia il suo giochino ... Leggi su panorama (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ci sono cani che odiano fare laed altri che invece....semplicemente l'adorano. Esattamente come questo dolcissimo Golden Retriever che appena vede un rubinetto proprio non può fare a meno di infilarcisi sotto. Nel, apre dail rubinetto della fontana ed inizia a lavarsi. Non appena il getto d'acqua lo colpisce, ecco che impazzisce di gioia. Guarda tutti idivertenticome Michael Jackson: fa moonwalk sulle note di "Billie Jean"Sembra che Michael Jackson sia riuscito a conquistare un altro fan. Questa ...goloso mangia le patatine con il katchupQuesto dolcissimo Labrador sembra avere dei gusti molto esigenti in fatto di ...geloso abbraccia il suo giochino ...

Advertising

NetflixIT : Motivi per vedere Il potere del cane, film appena arrivato su Netflix: ??Cast incredibile che include Benedict Cumb… - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - hshvme : RT @Luca_15_5: DADDY cerca d una famiglia che possa amarlo cosi come è, che sappia andare oltre la disabilità ?? In fin dei conti sono solo… - lovelywarsone : RT @Luca_15_5: DADDY cerca d una famiglia che possa amarlo cosi come è, che sappia andare oltre la disabilità ?? In fin dei conti sono solo… - sumeeens : dai che è venerdì dio cane -