Un annullo filatelico dedicato al Palazzo Reale di Palermo

(Di venerdì 3 dicembre 2021)(ITALPRESS) – E’ tra i simboli che meglio raccontano la storia deldi. Oltre che in forma scultorea si trova anche nei mosaici della Cappella Palatina e di Sala Re Ruggero. Il leone di marmo bianco del XII secolo, che si trova nella Sala dei Venti della Torre Gioaria, finisce ora in uno specialeper celebrare la narrazione di una stagione d’impegno, di grandi mostre ed eventi culturali ideati e prodotti dalla Fondazione Federico II che contribuiscono alla valorizzazione costante degli spazi del Complesso Monumentale di. Contestualmente viene presentata una cartolina raffigurante un dettaglio dei mosaici di Sala di Re Ruggero, oggi visitabile grazie a un’operazione di piena fruibilità del ...

...al 5 gennaio 2022 nell'ufficio postale con sportellodi Trapani Centro sito in piazza Vittorio Veneto al prezzo di 0,90 ciascuna. Nell'occasione sarà anche possibile chiedere l'...Nell'occasione, Poste Italiane ha realizzato l'speciale, primo giorno di emissione che viene apposto sul francobollo solo il giorno di emissione, in questo caso direttamente dall'...Il leone di marmo bianco del XII secolo, che si trova nella Sala dei Venti della Torre Gioaria, finisce ora in uno speciale annullo filatelico per celebrare la narrazione di una stagione d’impegno, di ...Le speciali cartoline sono in vendita al prezzo di 0,90€ ciascuna e per l’occasione sarà anche possibile chiedere l’annullo speciale dedicato ...