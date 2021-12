Ultime Notizie Serie A: nuovi problemi per la Juve; le designazioni e il Giudice Sportivo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 14.30 – Giudice Sportivo, i calciatori squalificati per la 16ª giornata: i dettagli – Il Giudice Sportivo ha emesso il comunicato relativo ai giocatori squalificati per la 16ª giornata di Serie A. La notizia Ore 14.20 – Conferenza stampa Pioli: «Pronti per domani. Kjaer? Ci preoccupa» – Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro la Salernitana a San Siro. Le dichiarazioni Ore 13.40 – Conferenza Colantuono: «Domani mi aspetto l’atteggiamento giusto» – Le parole di Stefano Colantuono in vista della sfida contro il Milan di domani pomeriggio a San Siro. Le ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 14.30 –, i calciatori squalificati per la 16ª giornata: i dettagli – Ilha emesso il comunicato relativo ai giocatori squalificati per la 16ª giornata diA. La notizia Ore 14.20 – Conferenza stampa Pioli: «Pronti per domani. Kjaer? Ci preoccupa» – Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro la Salernitana a San Siro. Le dichiarazioni Ore 13.40 – Conferenza Colantuono: «Domani mi aspetto l’atteggiamento giusto» – Le parole di Stefano Colantuono in vista della sfida contro il Milan di domani pomeriggio a San Siro. Le ...

