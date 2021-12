Ultime Notizie Roma del 03-12-2021 ore 17:10 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale con l’informazione Buon pomeriggio dalla stazione al microfono Giuliano Ferrigno l’emergenza covid in primo piano la variante omicron altre persone appartenenti al nucleo familiare del cosiddetto paziente Zero sono risultate positive lo fa sapere l’ospedale Cotugno di Napoli è stata eseguita l’attività di sequenziamento sui tamponi provenienti dalla ASL di Caserta il professionista rientrato da un viaggio di lavoro in Monzambico è la persona che è stata riscontrata la positività la variante omicron nel nostro paese così tra i nuovi contratti Vanno ad aggiungersi a quelli dell’uomo della moglie due figli sono quindi complessivamente effetti sono già 5 stata riscontrata in Campania la variante omicron gli altri tamponi sequenziati quelle relative ai compagni di classe del Professionista docente della scuola sono risultati positivi alla ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 dicembre 2021)dailynews radiogiornale con l’informazione Buon pomeriggio dalla stazione al microfono Giuliano Ferrigno l’emergenza covid in primo piano la variante omicron altre persone appartenenti al nucleo familiare del cosiddetto paziente Zero sono risultate positive lo fa sapere l’ospedale Cotugno di Napoli è stata eseguita l’attività di sequenziamento sui tamponi provenienti dalla ASL di Caserta il professionista rientrato da un viaggio di lavoro in Monzambico è la persona che è stata riscontrata la positività la variante omicron nel nostro paese così tra i nuovi contratti Vanno ad aggiungersi a quelli dell’uomo della moglie due figli sono quindi complessivamente effetti sono già 5 stata riscontrata in Campania la variante omicron gli altri tamponi sequenziati quelle relative ai compagni di classe del Professionista docente della scuola sono risultati positivi alla ...

