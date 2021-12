Ultime Notizie Roma del 03-12-2021 ore 11:10 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’incidenza settimanale a livello nazionale continua a crescere 155 per 100.000 abitanti rispetto al 125 della scorsa settimana nel periodo 10 23 novembre le reti meglio Calcola sintomatiche 120 sopra la soglia epidemica ma in calo rispetto a 123 della settimana prima e quanto emerge dal monitoraggio settimanale di istituto superiore Ministero della Salute il tasso di occupazione in terapia intensiva al 7,3% in salita rispetto al 6 e 2 della scorsa settimana il tasso di catene di trasmissione E ovviamente anche in questo caso salito in portamento il numero di nuovi casi aumentano anche i casi diagnosticati attraverso le attività di screening in 7 giorni Contaci crescono del 25,1per 120 secondi dati gimbe la pressione anche sugli ospedali che segnano più 13,7% di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 dicembre 2021)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’incidenza settimanale a livello nazionale continua a crescere 155 per 100.000 abitanti rispetto al 125 della scorsa settimana nel periodo 10 23 novembre le reti meglio Calcola sintomatiche 120 sopra la soglia epidemica ma in calo rispetto a 123 della settimana prima e quanto emerge dal monitoraggio settimanale di istituto superiore Ministero della Salute il tasso di occupazione in terapia intensiva al 7,3% in salita rispetto al 6 e 2 della scorsa settimana il tasso di catene di trasmissione E ovviamente anche in questo caso salito in portamento il numero di nuovi casi aumentano anche i casi diagnosticati attraverso le attività di screening in 7 giorni Contaci crescono del 25,1per 120 secondi dati gimbe la pressione anche sugli ospedali che segnano più 13,7% di ...

