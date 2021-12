Ufficiale | Juve | nuovo decreto perquisizione La Procura di Torino indaga sulla cessione di Ronaldo

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Lantus ha pubblicato nella serata di ieri uncomunicatoin cui comunica undie sequestro da parte delladi: “La Società rende, inoltre, noto di aver ricevuto in data odierna la notifica di undie sequestro relativo alle indagini in corso da parte delladella Repubblica presso il Tribunale dinei confronti della Società nonché di alcuni suoi esponenti attuali (Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Stefano Cerrato e Cesare Gabasio) e passati in merito ai fatti e alle ipotesi di reato di cui al comunicato stampa diffuso in data 27 novembre 2021 oltreché in merito alla voce ...

Nella serata di ieri la Juventus ha pubblicato sul proprio sito un comunicato di aggiornamento in vista del proseguo della vendita delle azioni per l'aumento di capitale confermando però altre brutte notizie nell'ambito dell'inchiesta sulle plusvalenze. La Procura della Repubblica di Torino indaga sul passaggio di Ronaldo dalla Juventus al Manchester United: nuove perquisizione in casa bianconera.