UFFICIALE - Diramata la lista dei 23 convocati dell'Atalanta: Gasperini ancora senza il top player (Di venerdì 3 dicembre 2021) L'Atalanta affronterà il Napoli nel match di domani sera in programma alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Giampiero Gasperini dovrà fare a meno di Robin Gosens, l'esterno tedesco non ha recuperato dall'infortunio e di conseguenza non è disponibile per la sfida di Fuorigrotta. Ecco la lista dei convocati: Portieri: Musso, Rossi, Sportiello. Difensori: Maehle, Pezzella, Demiral, Scalvini, Toloi, Zappacosta, Palomino, Djimsiti Centrocampisti: Koopmeiners, Freuler, De Roon, Hateboer, Malinovskyi, Miranchuk, Pessina, Pasalic. Attaccanti: Muriel, Ilicic, Zapata, Piccoli. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 3 dicembre 2021) L'affronterà il Napoli nel match di domani sera in programma alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Giampierodovrà fare a meno di Robin Gosens, l'esterno tedesco non ha recuperato dall'infortunio e di conseguenza non è disponibile per la sfida di Fuorigrotta. Ecco ladei: Portieri: Musso, Rossi, Sportiello. Difensori: Maehle, Pezzella, Demiral, Scalvini, Toloi, Zappacosta, Palomino, Djimsiti Centrocampisti: Koopmeiners, Freuler, De Roon, Hateboer, Malinovskyi, Miranchuk, Pessina, Pasalic. Attaccanti: Muriel, Ilicic, Zapata, Piccoli.

