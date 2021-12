UEFA | puniti 8 club per il Fair Play Finanziario | tra questi Betis | Porto e Sporting Lisbona

(Di venerdì 3 dicembre 2021) La Prima Sezione dell’Organo di Controllodeidella(CFCB) ha annunciato che ottosono stati sanzionati per non aver rispettato il requisito di “nessun debito scaduto” relativo al. Si tratta di FC Astana (KAZ), CFR 1907 Cluj (ROU), PFC CSKA-Sofia (BUL), Mons Calpe SC (GIB), FC(POR), RealBalompié (ESP), CD Santa Clara (POR) ee de Portugal (POR). Astana e Cluj hanno ricevuto una multa rispettivamente da 150mila euro e 200mila euro, gli altrisono stati sanzionati con un contributoincondizionato e con l’esclusione condizionale dalla prossima competizione...

