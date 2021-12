Ue: Berlusconi, 'valori Europa sono riferimento centrodestra di governo' (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "L'Europa è il nostro naturale contesto di riferimento: condividiamo lo slancio europeista perché l'Europa rappresenta i nostri valori, liberali, cristiani, garantisti. E' stato in Europa che nel corso dei secoli si è sviluppato il nostro modello di società, che si fonda su solide radici giudaico cristiane e sui principi liberali. sono i valori di riferimento di un centro destra di governo". Lo scrive Silvio Berlusconi in una lettera inviata all'Assemblea dell'Udc. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "L'è il nostro naturale contesto di: condividiamo lo slancio europeista perché l'rappresenta i nostri, liberali, cristiani, garantisti. E' stato inche nel corso dei secoli si è sviluppato il nostro modello di società, che si fonda su solide radici giudaico cristiane e sui principi liberali.didi un centro destra di". Lo scrive Silvioin una lettera inviata all'Assemblea dell'Udc.

