Ucraina, Biden avverte Putin a pochi giorni dal vertice bilaterale Usa-Russia: “Gli impediremo di invadere il Paese” (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’incontro in videoconferenza della prossima settimana tra Vladimir Putin e Joe Biden arriva con un nuovo picco di tensione raggiunto oggi sul fronte ucraino. L’inquilino della Casa Bianca, dopo settimane di provocazioni, minacce, e movimenti di truppe al confine con i territori controllati da Mosca, ha lanciato un avvertimento al suo omologo russo dichiarando di essere pronto a imporre sanzioni senza precedenti in caso di una nuova invasione dell’Ucraina. È stato il consigliere del Cremlino, Iuri Ushakov, a rivelare che è stata concordata una data per il vertice, dopo la visita di Putin lunedì in India, ma che non sarà annunciata finché non saranno definiti tutti i dettagli. Tanti i temi in agenda, dalle “insoddisfacenti” relazioni bilaterali alla stabilità strategica, dall’Iran alla Libia fino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’incontro in videoconferenza della prossima settimana tra Vladimire Joearriva con un nuovo picco di tensione raggiunto oggi sul fronte ucraino. L’inquilino della Casa Bianca, dopo settimane di provocazioni, minacce, e movimenti di truppe al confine con i territori controllati da Mosca, ha lanciato un avvertimento al suo omologo russo dichiarando di essere pronto a imporre sanzioni senza precedenti in caso di una nuova invasione dell’. È stato il consigliere del Cremlino, Iuri Ushakov, a rivelare che è stata concordata una data per il, dopo la visita dilunedì in India, ma che non sarà annunciata finché non saranno definiti tutti i dettagli. Tanti i temi in agenda, dalle “insoddisfacenti” relazioni bilaterali alla stabilità strategica, dall’Iran alla Libia fino ...

