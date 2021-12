Uccisero il fratello del boss, il pm chiede due condanne per i killer (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il sostituto procuratore Giuseppe Visone, della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ha chiesto 16 anni di carcere per Alessio Galdiero, collaboratore di giustizia, e 28 anni per Angelo Di Palma, imputati davanti alla Corte d’Assise partenopea per l’omicidio di Pasquale Tortora, avvenuto ad Acerra (Napoli) nel maggio del 2020. Galdiero, 30 anni, e Di Palma di 35 anni, sono ritenuti gli esecutori materiali del delitto, arrestati cinque mesi dopo il fatto. Dopo l’arresto Galdiero è divenuto collaboratore di giustizia (difeso da Domenico Esposito), e ha raccontato ai magistrati della Dda che a premere il grilletto sarebbe stato Di Palma e che per il delitto, commissionato da due gruppi camorristici, uno di Acerra e l’altro di Afragola, lui e il complice avrebbero ricevuto la promessa di 40mila euro e un quantitativo di cocaina da poter ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il sostituto procuratore Giuseppe Visone, della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ha chiesto 16 anni di carcere per Alessio Galdiero, collaboratore di giustizia, e 28 anni per Angelo Di Palma, imputati davanti alla Corte d’Assise partenopea per l’omicidio di Pasquale Tortora, avvenuto ad Acerra (Napoli) nel maggio del 2020. Galdiero, 30 anni, e Di Palma di 35 anni, sono ritenuti gli esecutori materiali del delitto, arrestati cinque mesi dopo il fatto. Dopo l’arresto Galdiero è divenuto collaboratore di giustizia (difeso da Domenico Esposito), e ha raccontato ai magistrati della Dda che a premere il grilletto sarebbe stato Di Palma e che per il delitto, commissionato da due gruppi camorristici, uno di Acerra e l’altro di Afragola, lui e il complice avrebbero ricevuto la promessa di 40mila euro e un quantitativo di cocaina da poter ...

