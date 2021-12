Uà-Uomo di varie età debutta il 4 dicembre: tutti gli ospiti (Di venerdì 3 dicembre 2021) Al via sabato 4 dicembre in prima serata su Canale 5 “Uà – Uomo di varie età”, il lifeshow per la tv scritto, ideato e interpretato da Claudio Baglioni. Mediaset vuole regalare un sabato sera completamente nuovo al suo pubblico e lo fa puntando sulla musica. Altre tre serate evento, dopo le due puntate dedicate a Iva Zanicchi ma questa volta si fa ancora di più sul serio perchè sul palco, insieme a Claudio Baglioni, arriveranno grandissimi ospiti, tra gli altri, per la prima puntata in onda domani sera, è atteso anche Fiorello! Canale 5 vuole fare le cose in grande, non c’è solo l’obiettivo di battere la concorrenza ( cosa che era riuscita anche senza troppa difficoltà con Tu si que vales), ma c’è anche la voglia di rifare un grande varietà e regalare grandissime emozioni al pubblico di Canale ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 3 dicembre 2021) Al via sabato 4in prima serata su Canale 5 “Uà –dietà”, il lifeshow per la tv scritto, ideato e interpretato da Claudio Baglioni. Mediaset vuole regalare un sabato sera completamente nuovo al suo pubblico e lo fa puntando sulla musica. Altre tre serate evento, dopo le due puntate dedicate a Iva Zanicchi ma questa volta si fa ancora di più sul serio perchè sul palco, insieme a Claudio Baglioni, arriveranno grandissimi, tra gli altri, per la prima puntata in onda domani sera, è atteso anche Fiorello! Canale 5 vuole fare le cose in grande, non c’è solo l’obiettivo di battere la concorrenza ( cosa che era riuscita anche senza troppa difficoltà con Tu si que vales), ma c’è anche la voglia di rifare un grandetà e regalare grandissime emozioni al pubblico di Canale ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Parte 'Uà - Uomo di varie età': con Claudio Baglioni tre serate evento su Canale 5 #claudiobaglioni… - MontiFrancy82 : AL VIA SU CANALE 5 “UA’ – UOMO DI VARIE ETA'”, IL LIFESHOW DI @ClaudioBaglioni TRE SERATE EVENTO DA SABATO 4 DICEMB… - phegateaux : Ma a voi sto cazzo di uomo di varie età di Baglioni non ha rotto un po' le palle? #gfvip - SMSNEWSOFFICIAL : AL VIA SU CANALE 5 “UA’ – UOMO DI VARIE ETA'”, IL LIFESHOW DI @ClaudioBaglioni TRE SERATE EVENTO DA SABATO 4 DICEMB… - zazoomblog : UÀ UOMO DI VARIE ETÀ: CANALE 5 ANNUNCIA GLI OSPITI DEL NUOVO SHOW DI BAGLIONI - #VARIE #CANALE #ANNUNCIA #OSPITI -