Tv, la famosa coppia da poco neo genitori ma c’è una complicazione per la piccola: sono minuti d’ansia (Di sabato 4 dicembre 2021) Foto a fine articolo. sono stati protagonisti indiscussi della quinta edizione di Temptation Island: Oronzo Carinola e Valentina De Biasi. I due hanno affrontato il viaggio attraverso i sentimenti incontrando grandi ostacoli che hanno fatto pensare tutti ad una storia d’amore destinata a finire. I due, invece, sono oggi più innamorati che mai e, insieme, sono diventati genitori per la prima volta. Temptation Island, Valentina e Oronzo: da coppia in crisi a genitori In pochi avrebbero scommesso su questa coppia. Lei innamoratissima, lui, invece, interessato a divertirsi e a conquistare le tentatrici del programma, il loro amore sembrava fortemente in bilico. I due, infatti, sembravano quasi arrivati sul punto di lasciarsi in un acceso falò di confronto di fronte ... Leggi su howtodofor (Di sabato 4 dicembre 2021) Foto a fine articolo.stati protagonisti indiscussi della quinta edizione di Temptation Island: Oronzo Carinola e Valentina De Biasi. I due hanno affrontato il viaggio attraverso i sentimenti incontrando grandi ostacoli che hanno fatto pensare tutti ad una storia d’amore destinata a finire. I due, invece,oggi più innamorati che mai e, insieme,diventatiper la prima volta. Temptation Island, Valentina e Oronzo: dain crisi aIn pochi avrebbero scommesso su questa. Lei innamoratissima, lui, invece, interessato a divertirsi e a conquistare le tentatrici del programma, il loro amore sembrava fortemente in bilico. I due, infatti, sembravano quasi arrivati sul punto di lasciarsi in un acceso falò di confronto di fronte ...

Advertising

infoitcultura : Uomini e Donne: la famosa coppia è in forte crisi - ShogunMito : @SteveFerrarell1 @LaFionda2020 1) Se il cretino passando gli avesse poggiato la mano sul 'fianco' non sarebbe succe… - Nicola89144151 : Sondaggio concluso. È proprio dicotomica la situazione: Schumacher e Barrichello è la coppia per antonomasia, la pi… - Antonio22024399 : RT @sciltian: E' tornata in tv #Bindi, quella rimasta famosa per aver detto: 'Piuttosto che dare in adozione un bambino a una coppia gay, m… - fleablck : No raga questi non baitano ascoltatemi non baitano manco per il cazzo MA infilano una cosa terrificante in quella f… -