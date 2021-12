Tutti negativi gli altri passeggeri del volo Roma-Alghero con a bordo un positivo a Omicron (Di venerdì 3 dicembre 2021) AGI - Sono risultati Tutti negativi, al momento, i tamponi effettuati l'1 e il 2 dicembre su 118 passeggeri del volo Roma-Alghero che erano stati messi in isolamento fiduciario in seguito al rilevamento di un tampone con esito positivo per sospetta variante Omicron di un passeggero che proveniva dal Sudafrica. Lo comunica l'Ats Sardegna. Il tracciamento e il monitoraggio effettuati dal Servio di Igiene e Sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione di Sassari hanno proseguito a ritmo serrato su Tutti coloro che transitavano sullo stesso volo. I tamponi sull'ultimo gruppo di passeggeri sono stati eseguiti veberdì mattina nel drive through di via Rizzeddu. Tutti i viaggiatori ... Leggi su agi (Di venerdì 3 dicembre 2021) AGI - Sono risultati, al momento, i tamponi effettuati l'1 e il 2 dicembre su 118delche erano stati messi in isolamento fiduciario in seguito al rilevamento di un tampone con esitoper sospetta variantedi un passeggero che proveniva dal Sudafrica. Lo comunica l'Ats Sardegna. Il tracciamento e il monitoraggio effettuati dal Servio di Igiene e Sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione di Sassari hanno proseguito a ritmo serrato sucoloro che transitavano sullo stesso. I tamponi sull'ultimo gruppo disono stati eseguiti veberdì mattina nel drive through di via Rizzeddu.i viaggiatori ...

