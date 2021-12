Tumori | de Cicco Roche | ' #afiancodelcoraggio dà valore a caregiver maschili'

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos Salute) - “Siamo arrivati oramai alla quinta edizione di, il nostro obiettivo era cambiare un paradigma e far parlare gli uomini che accompagnano in questo percorso, spesso fatto di sofferenza, la partner, la mamma, la figlia. Sono storie molto belle, che toccano profondamente”. Così Maurizio de, presidente e Amministratore delegatoItalia, a margine della presentazione della nuova edizione del premio letterario, ideato e promosso da, con l'intento di dare sostegno eaiche accompagnano una donna nel percorso di cura. “Per noi che da 125 anni in Italia offriamo soluzioni - prosegue - è importante ascoltare la storia. La storia crea cultura e la cultura cambia il mondo. Noi vogliamo ...

Roma, 3 dic. (Adnkronos Salute) – Racconti che parlano di donne, ma scritti da uomini. Partner, amici, fratelli, padri o figli che vivono al fianco di donne che affrontano una malattia e sono testimon ...