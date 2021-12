Tribunale e carcere Sala Consilina: lettera avv. Amodio, On. Potenti interroga ministro (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiGiffoni Valle Piana (Sa) – L’avvocato Silvestro Amodio, dirigente provinciale della Lega a Salerno, ha portato all’attenzione della politica nazionale quella che definisce “ingiusta ed aberrante soppressione dell’ex Tribunale di Sala Consilina con accorpamento al Tribunale di Lagonegro (Potenza) e la chiusura della Casa Circondariale di Sala Consilina”. Silvestro AmodioIl 19 ottobre ha scritto una particolareggiata lettera all’avvocato Manfredi Potenti di Cecina (Livorno), deputato della Lega e componente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. lettera che ha sortito gli effetti sperati. Amodio racconta: “Con grande soddisfazione ho ricevuto la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiGiffoni Valle Piana (Sa) – L’avvocato Silvestro, dirigente provinciale della Lega a Salerno, ha portato all’attenzione della politica nazionale quella che definisce “ingiusta ed aberrante soppressione dell’exdicon accorpamento aldi Lagonegro (Potenza) e la chiusura della Casa Circondariale di”. SilvestroIl 19 ottobre ha scritto una particolareggiataall’avvocato Manfredidi Cecina (Livorno), deputato della Lega e componente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.che ha sortito gli effetti sperati.racconta: “Con grande soddisfazione ho ricevuto la ...

