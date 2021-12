“Tranquilli | dirà addio al PSG | si chiude” | calciomercato | riscoppia il caso

Leggi su serieanews

"Mbappè andrà al Real Madrid", il giornalista di As Tomas Roncero chiarisce ogni dubbio sul futuro del campione francese sempre più lontano dal Psg. Ancelotti non si sbilancia ma già si gode il tridente del futuro con Mbappè-Benzema-Vinicius. Il campione del Psg va in scadenza a giugno, non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto e dal