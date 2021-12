Tragedia sfiorata a Capri | crolla costone roccioso sulla provinciale

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Poteva essere unail crollo dellungo laper Ana. Un masso di grosse dimensioni e alcuni detriti sono rovinati sull’asfalto. Un automobilista a bordo di una Panda rossa ha evitato di finire schiacciato. Per fortuna in quel momento non c’era un traffico intenso. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

cronaca_news : Capri, massi sulla strada che porta ad Anacapri FOTO: tragedia sfiorata, danni ad un minibus - NotizieFrance : Nuovo crollo a Capri. Si è sfiorata la tragedia - tuttosport : #Italia-#Inghilterra, tragedia sfiorata: 'A Wembley poteva morire qualcuno' - _DAGOSPIA_ : A WEMBLEY SFIORATA LA TRAGEDIA: ‘IL GIORNO DI ITALIA-INGHILTERRA POTEVA MORIRE QUALCUNO’ - CorSport : #Italia-#Inghilterra, a #Wembley sfiorata la tragedia: 'Poteva morire qualcuno' -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia sfiorata

Tuttosport

Crollo di pietre e detriti: non ci sono feriti, danneggiato un ...dopo mezzogiorno a Capri per una improvvisa frana abbattutasi al passaggio di alcune auto sulla provinciale per Anacapri. Intorno alle 13, un masso di enormi dimensioni - e con esso ...Tragedia sfiorata sull’isola di Capri, sulla strada provinciale per Anacapri. Un masso di grandi dimensioni, insieme a pietre, detriti e altri piccoli massi, si è staccato dal costone roccioso rovinan ...Intorno alle 13 un enorme masso e altri detriti si sono staccati dal costone roccioso per cadere sulla via di collegamento con Anacapri al passaggio delle auto. Nessun ferito ...