Traffico Roma del 03-12-2021 ore 08:00 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Luceverde Roma trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare in carreggiata interna incominciano le code tra la diramazione Roma sud della via Appia altre cose in entrata al Raccordo dalla diramazione Roma Sud piccolo da metti anche sul tratto Urbano della A24 tratto cervare la tangenziale est Traffico in aumento sulle principali strade in direzione del centro interrotta per problemi tecnici alla stazione di Acilia la linea Roma-lido problemi perché si sposta sciopero del trasporto pubblico di 4 ore dalle 8:30 alle 12:30 garantite le corse fino alle 8:30 rischio bus tram metropolitane e ferrovie Roma-lido termini-giardinetti e potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Mari Barbara termine tu un servizio a cura della c e della polizia locale di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Luceverdetrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare in carreggiata interna incominciano le code tra la diramazionesud della via Appia altre cose in entrata al Raccordo dalla diramazioneSud piccolo da metti anche sul tratto Urbano della A24 tratto cervare la tangenziale estin aumento sulle principali strade in direzione del centro interrotta per problemi tecnici alla stazione di Acilia la linea-lido problemi perché si sposta sciopero del trasporto pubblico di 4 ore dalle 8:30 alle 12:30 garantite le corse fino alle 8:30 rischio bus tram metropolitane e ferrovie-lido termini-giardinetti e potete consultare il sitopunto luceverde.it da Mari Barbara termine tu un servizio a cura della c e della polizia locale di ...

Advertising

LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Aurelia ?????? code tra Raccordo Anulare e Via Anastasio II > centro #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - A91 Roma - Fiumicino ?????? code tra Raccordo Anulare e Via della Magliana > Via Cristoforo Colombo #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Tangenziale est ?????? code tra Monti Tiburtini e Via Salaria > Stadio #Luceverde #Lazio - muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Roma: code per traffico intenso in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna #viabiliTOS #viabiliFI - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code causa traffico intenso a A1 Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) in uscita in direzione da Bologna… -