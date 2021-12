Tra Renzi e Toti grandi manovre per il Quirinale: l’obiettivo è far contare i 70 voti centristi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una cinquantina alla Camera e 25 al Senato ovvero oltre 70 grandi elettori per il Colle. Un pacchetto di voti non irrilevante in vista dell’elezione del presidente della Repubblica. Italia Viva e Coraggio Italia ci stanno lavorando. Si parla di una federazione a livello parlamentare. Il confronto è in corso, soprattutto al Senato. I contatti – riferisce l’AdnKronos – si sono intensificati negli ultimi giorni e ci sarebbero stati tra Matteo Renzi e il capogruppo di Iv a palazzo Madama, Davide Faraone, da una parte e alcuni big di Coraggio Italia dall’altra, ovvero il governatore ligure, Giovanni Toti e i senatori Paolo Romani e Gaetano Quagliariello. “Ci stiamo lavorando seriamente”, dice Ettore Rosato, presidente di Italia Viva. LEGGI ANCHE Centrodestra avanti di 8 punti nei sondaggi, Renzi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una cinquantina alla Camera e 25 al Senato ovvero oltre 70elettori per il Colle. Un pacchetto dinon irrilevante in vista dell’elezione del presidente della Repubblica. Italia Viva e Coraggio Italia ci stanno lavorando. Si parla di una federazione a livello parlamentare. Il confronto è in corso, soprattutto al Senato. I contatti – riferisce l’AdnKronos – si sono intensificati negli ultimi giorni e ci sarebbero stati tra Matteoe il capogruppo di Iv a palazzo Madama, Davide Faraone, da una parte e alcuni big di Coraggio Italia dall’altra, ovvero il governatore ligure, Giovannie i senatori Paolo Romani e Gaetano Quagliariello. “Ci stiamo lavorando seriamente”, dice Ettore Rosato, presidente di Italia Viva. LEGGI ANCHE Centrodestra avanti di 8 punti nei sondaggi,...

