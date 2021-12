Tottenham, Son pazzo di Conte: «Lo adoro, ci trasmette grinta e passione» (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’attaccante del Tottenham Son si è detto già pazzo del neo allenatore degli Spurs Antonio Conte Heung-Min Son, attaccante del Tottenham, al termine della partita vinta contro il Brentford per 2-0 ha espresso tutta la sua ammirazione per Antonio Conte. SON-Conte – «È davvero tanto appassionato. Lo adoro già. Ci trasmette tanta grinta e personalmente quando gioco sento la sua passione in campo. Antonio Conte si aspetta che tutti si muovano tantissimo, con o senza palla. Ogni giocatore sa cosa fare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’attaccante delSon si è detto giàdel neo allenatore degli Spurs AntonioHeung-Min Son, attaccante del, al termine della partita vinta contro il Brentford per 2-0 ha espresso tutta la sua ammirazione per Antonio. SON-– «È davvero tanto appassionato. Logià. Citantae personalmente quando gioco sento la suain campo. Antoniosi aspetta che tutti si muovano tantissimo, con o senza palla. Ogni giocatore sa cosa fare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

