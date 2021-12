Tottenham | Son elogia Conte | “È davvero tanto appassionato Lo adoro già”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Da quando Antonioè arrivato al, il mondo Spurs è cambiato, e non solo per i risultati, ma anche per quanto riguarda l’umore all’interno dello spogliatoio. A conferma di ciò, Heung-Min Son, ha parlato al Daily Mail del suo nuovo tecnico dopo la vittoria dei londinesi contro il Brentford per 2-0, gara in cui, proprio il sudcoreano è stato autore di un gol: “Antoniosi aspetta che tutti si muovano tantissimo, con o senza palla. Ogni giocatore sa cosa fare. È. Logià. Ci trasmette tanta grinta e personalmente quando gioco sento la sua passione in campo. Penso che sia stata una grande partita la nostra. Sapevamo che loro erano una squadra tosta ma gli abbiamo reso la serata difficile sin dall’inizio; volevamo fosse ...

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Son

Torna il sereno in casadopo la vittoria sul Brentford per 2 - 0 (autogol Canos e gol di) che permette agli Spurs di scalare posizioni in classifica. Ma Antonio Conte si sofferma sul passo falso in Conference ...Alsono già tutti pazzi del nuovo allenatore., al termine della gara contro il Brentford nella quale ha firmato il definitivo 2 - 0, ha speso parole al miele per Conte: "Antonio si ...Da quando Antonio Conte è arrivato al Tottenham, il mondo Spurs è cambiato, e non solo per i risultati, ma anche per quanto riguarda l'umore all'interno dello spogliatoio.L'attaccante degli Spurs spende parole al miele nei confronti dell'allenatore italiano: "Ci trasmette tanta grinta" ...