Toto Quirinale: da Mattarella bis a carta Amato, gli scenari (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nella corsa al Quirinale, il nome che circola con più insistenza ormai da tempo è anche quello che presenta più incognite. Se infatti il Premier Mario Draghi secondo molti è il sostituto naturale di Sergio Mattarella, è altrettanto vero che il suo eventuale passaggio da Palazzo Chigi al Colle creerebbe non poche complicazioni nello scacchiere politico, aprendo con grande probabilità allo scenario di elezioni anticipate. Enigma Quirinale Per non rischiare le urne, infatti, bisognerebbe individuare un nome in grado di d’accordo la stessa maggioranza che sostiene il Governo. Allo stato, escludendo un bis di Mattarella, l’unico nome è proprio quello di Draghi. Un bel rompicapo insomma, anche considerando che l’attuazione del Recovery entrata nel vivo e – soprattutto – la variante Omicron – allo stato – ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nella corsa al, il nome che circola con più insistenza ormai da tempo è anche quello che presenta più incognite. Se infatti il Premier Mario Draghi secondo molti è il sostituto naturale di Sergio, è altrettanto vero che il suo eventuale passaggio da Palazzo Chigi al Colle creerebbe non poche complicazioni nello scacchiere politico, aprendo con grande probabilità alloo di elezioni anticipate. EnigmaPer non rischiare le urne, infatti, bisognerebbe individuare un nome in grado di d’accordo la stessa maggioranza che sostiene il Governo. Allo stato, escludendo un bis di, l’unico nome è proprio quello di Draghi. Un bel rompicapo insomma, anche considerando che l’attuazione del Recovery entrata nel vivo e – soprattutto – la variante Omicron – allo stato – ...

