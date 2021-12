Tina Cipollari contro Diego Tavani | “Per me come uomo tu vali zero”

Advertising

chiara_furfaro : RT @blackmbar: Mandate dentro tina cipollari contro Katia così la spegne #gfvip - ScudieroRosa : RT @blackmbar: Mandate dentro tina cipollari contro Katia così la spegne #gfvip - blackmbar : Mandate dentro tina cipollari contro Katia così la spegne #gfvip - BlackChilean : San Federico Chiesa, Bortuzzo in nomination Santa Tina Cipollari, Bortuzzo in nomination Santi Maria e Costanzo, Bo… - DesyMI3 : @ManuelaBelli2 @GrandeFratello Ma poi chi è che lo sceglie? Katia immune perché se la nominano la facciamo uscire s… -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Cipollari

Le reazioni sono tutte più o meno uguali a quelle di Gianni Sperti e, che credono fermamente che la sua sia una richiesta di attenzioni e che lo vedremo ben presto tornare con la coda ...Nella puntata in onda questa sera chissà se ci sarà modo di approfondire l'ennesimo scoop sentimentale lanciato da Giucas ovvero il presunto flirt con la celebre opinionistaUna Gemma Galgani delusa quella a Uomini e Donne. Accade il finimondo quando rivela il suo interesse per un cavaliere ...Ecco cosa è successo nella puntata di Uomini e Donne, il dating condotto da Maria De Filippi in onda oggi 3 dicembre su Canale 5.