Tim, no dimissioni imminenti dell'ex Ceo Gubitosi Il ruolo di consigliere con l'appoggio del mercato (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo che Luigi Gubitosi lo scorso venerdì ha rimesso le deleghe (da amministratore delegato e da direttore generale), il pressing (dei francesi di Vivendi e di parte dei consiglieri che avevano firmato la lettera venerdì 19 novembre a Salvarore Rossi sulla governance e sul business) per l'uscita dal consiglio di amministrazione di Tim da parte dell'ex Ceo sta crescendo di ora in ora.

