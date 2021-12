TikTok è al lavoro per eliminare le “sfide estreme” e le bufale virali prima che si diffondano (Di venerdì 3 dicembre 2021) La famosissima applicazione per smartphone TikTok ha annunciato nuove misure di sicurezza e ha promosso una ricerca sul tema. Oramai da alcuni anni il tema dei comportamenti ad alto rischio che troviamo online coinvolge molte piattaforme del web. In particolare, queste “sfide” vengono spesso emulate da bambini e ragazzi. Su TikTok i contenuti replicati a catena e le sfide costituiscono una gran parte del successo dell’app, motivo per il quale i gestori non possono prendere alla leggera i rischi connessi a queste attività. TikTok e le sfide estreme: i risultati della ricerca L’applicazione stessa, come riportato sul loro sito, ha condotto una ricerca per comprendere meglio queste dinamiche. Alexandra Evans, responsabile europea per le politiche sulla sicurezza ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) La famosissima applicazione per smartphoneha annunciato nuove misure di sicurezza e ha promosso una ricerca sul tema. Oramai da alcuni anni il tema dei comportamenti ad alto rischio che troviamo online coinvolge molte piattaforme del web. In particolare, queste “” vengono spesso emulate da bambini e ragazzi. Sui contenuti replicati a catena e lecostituiscono una gran parte del successo dell’app, motivo per il quale i gestori non possono prendere alla leggera i rischi connessi a queste attività.e le: i risultati della ricerca L’applicazione stessa, come riportato sul loro sito, ha condotto una ricerca per comprendere meglio queste dinamiche. Alexandra Evans, responsabile europea per le politiche sulla sicurezza ...

Advertising

mojitaaaaaa : - PanPicchio : @elenadelse @HuffPostItalia Mi stalkeri? ?????? Sì, Twitter è divertente, mi ero annoiato dei giochini, non ho Tiktok… - zurobets : Entrano in caseificio mentre lavori. Fanno un balletto di Tiktok. Ti chiamano Renatino, ma sei un adulto. Diventi e… - isobelsnia : Cos'è 'sta storia per la quale ho i per te di tiktok intasati di classi che mischiano gesso in polvere e acqua per… - EisblumeG : @SerMottola @repubblica Ma poi proprio lei che quando avrebbe potuto parlare di morti sul lavoro ha invece preferit… -