The Voice Senior | nuovi volti in arrivo nella seconda puntata | cosa aspettarsi

Lo scorso venerdì 26 novembre ha debuttato la seconda edizione di The Voice Senior. Lo show, dedicato ai talenti Over 60, ha dimostrato ancora una volta di fare presa sul pubblico superando i 3,6 milioni di telespettatori. Stasera 3 dicembre andrà in onda la nuova puntata, in cui proseguiranno le blind Auditions. Ancora una volta, infatti, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

