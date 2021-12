The Voice Senior, anticipazioni seconda puntata 3 dicembre 2021: chi sono i concorrenti, cast, giudici (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo il debutto e il successo della scorsa settimana, torna questa sera su Rai 1 l’appuntamento con il programma The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici. Si tratta di un talent show, molto amato e seguito, che premia le più belle voci over 60 del nostro Paese. Stasera ci sarà una nuova sessione di blind auditions, le tradizionali audizioni al buio: chi emozionerà i giudici? The Voice Senior anticipazioni 3 dicembre 2021: chi sono i concorrenti e i giudici L’obiettivo degli aspiranti concorrenti resta uno: conquistare i giudici, che sono Orietta Berti, Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino. A disposizione hanno un unico strumento: la loro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo il debutto e il successo della scorsa settimana, torna questa sera su Rai 1 l’appuntamento con il programma The, condotto da Antonella Clerici. Si tratta di un talent show, molto amato e seguito, che premia le più belle voci over 60 del nostro Paese. Stasera ci sarà una nuova sessione di blind auditions, le tradizionali audizioni al buio: chi emozionerà i? The: chie iL’obiettivo degli aspirantiresta uno: conquistare i, cheOrietta Berti, Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino. A disposizione hanno un unico strumento: la loro ...

