The Voice | perché Orietta Berti è l’unica senior che parla ai giovani

Sorride e avanza sicura verso la sua poltrona da coach. Orietta Berti ha preso questa nuova esperienza a The Voice senior con molta sicurezza e con tutta la serietà che la contraddistingue, soprattutto quando si tratta di giudicare gli elementi tecnici dei concorrenti. E parla, parla tanto da non riuscire a cogliere tutte le sfumature di un carattere speciale, di quelli che sanno guardare ancora avanti nonostante i tanti anni trascorsi a vivere una vita carica di successi. Orietta Berti, perché è la star di The Voice È un'artista di grande livello ma è una donna che è consapevole e molto innamorata dei suoi anni. Se si guarda indietro, riesce a vedere tutto quello che ha davanti. Compresi i successi inaspettati ...

