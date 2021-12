The Good Doctor 4 verso il finale di stagione con una missione importante: anticipazioni 3 e 10 dicembre (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il doppio finale di The Good Doctor 4 prenderà il via proprio oggi, 3 dicembre, quando su Rai2 andrà in onda la prima parte di missione in Guatemala. In questa settimana chiuderemo i conti con Shaun e Lea che hanno vissuto il peggiore dei dolori, costretti a dire addio al bambino che la bella morettina portava nel grembo, cosa ne sarà di loro adesso? Una risposta potrebbe arrivare in questo doppio finale soprattutto perché quello che ritroveranno questa sera è uno Shaun molto diverso da come lo avevamo lasciato e tutto perché il lavoro e questa importante missione in Guatemala, gli permetteranno di voltare pagina per un po’. Nel penultimo episodio di The Good Doctor 4 in onda oggi, 3 ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il doppiodi The4 prenderà il via proprio oggi, 3, quando su Rai2 andrà in onda la prima parte diin Guatemala. In questa settimana chiuderemo i conti con Shaun e Lea che hanno vissuto il peggiore dei dolori, costretti a dire addio al bambino che la bella morettina portava nel grembo, cosa ne sarà di loro adesso? Una risposta potrebbe arrivare in questo doppiosoprattutto perché quello che ritroveranno questa sera è uno Shaun molto dida come lo avevamo lasciato e tutto perché il lavoro e questain Guatemala, gli permetteranno di voltare pagina per un po’. Nel penultimo episodio di The4 in onda oggi, 3 ...

