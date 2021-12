Tetto agli eventi esterni, nel Cda Rai c’è chi dice No. Laganà contro Fuortes: misura deprimente per il personale. L’Ad ha imposto un limite massimo di 10 apparizioni all’anno e 2 mensili (Di venerdì 3 dicembre 2021) massimo dieci eventi annui esterni e due mensili. Questo è quello che i dipendenti Rai possono permettersi secondo quanto stabilito dall’amministratore delegato Carlo Fuortes. Una limitazione che ha fatto sobbalzare il consigliere eletto dallo stesso personale interno, Riccardo Laganà (nella foto). La ragione sta nel fatto che, secondo il membro del cda, in questo modo si svilisce ulteriormente il personale. “In un’Azienda in cui non si conoscono procedure trasparenti di valutazione delle capacità individuali e mancano sicuri percorsi di crescita professionale fondati sul merito, al punto che tuttora mancano declaratorie contrattuali in molti ruoli, non si avverte l’esigenza di una disposizione che avrebbe come unico effetto quello di deprimere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 3 dicembre 2021)dieciannuie due. Questo è quello che i dipendenti Rai possono permettersi secondo quanto stabilito dall’amministratore delegato Carlo. Una limitazione che ha fatto sobbalzare il consigliere eletto dallo stessointerno, Riccardo(nella foto). La ragione sta nel fatto che, secondo il membro del cda, in questo modo si svilisce ulteriormente il. “In un’Azienda in cui non si conoscono procedure trasparenti di valutazione delle capacità individuali e mancano sicuri percorsi di crescita professionale fondati sul merito, al punto che tuttora mancano declaratorie contrattuali in molti ruoli, non si avverte l’esigenza di una disposizione che avrebbe come unico effetto quello di deprimere ...

Advertising

de_giovannna : La prima cosa che penso quando c'è questo tempo orribile è agli animali randagi ed ai senza tetto ?? - Er_Libanese7 : Ve lo giuro, questo ci ha presentato la tesina demografica che dobbiamo fare per la seconda delle 4 prove previste,… - sarpella : @InvernizziCarlo @dayfootball1981 Ma le plusvalenze non sono in reato. Sono rilevazioni contabili. Il problema è il… - zorogat : \4 2025: tassazione sulle proprietà immobiliari triplica, con nuova riforma catastale, in contemporanea tetto obbli… - InterSuits : RT @90ordnasselA: “Chiesi Lukaku in base agli obiettivi che mi erano stati presentati. I dirigenti dell’Inter vennero a casa mia a dirmi ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Tetto agli Decreto Fiscale 2021 collegato alla Legge di Bilancio 2022: cosa prevede? Facciamo il punto delle misure in arrivo con riferimento agli emendamenti approvati , da quelle che ... Nel caso di figli disabili invece non è previsto il tetto d'età. leggi anche Congedi per figli in ...

Messi nei guai: il suo hotel da 30 milioni a Barcellona va demolito, perché non è sicuro ... perché non conforme agli standard di costruzione , compresi quelli di sicurezza. A rivelare che ... con uno spettacolare Sky Bar sul tetto (dove si trova la piscina ) da cui si dominano la città e il ...

Tetto agli eventi esterni, nel Cda Rai c'è chi dice No. Laganà contro Fuortes LA NOTIZIA The Beatles: Get Back Ho difficoltà a capire come chiunque che sia nato dopo l’anno 1960 possa seriamente sciropparsi questa roba, minuto per minuto, 468 minuti per l’esattezza. Ci vuole un livello di feticismo che io, per ...

Cor Bo – Dall’Ara, in due stagioni persi diecimila tifosi Il Covid ha assestato un duro colpo agli incassi delle società: si va sempre meno allo stadio e, se c'è tetto massimo del 70%, è un impresa raggiungerlo. Anche il Bologna sta vivendo la crisi post Cov ...

Facciamo il punto delle misure in arrivo con riferimentoemendamenti approvati , da quelle che ... Nel caso di figli disabili invece non è previsto ild'età. leggi anche Congedi per figli in ...... perché non conformestandard di costruzione , compresi quelli di sicurezza. A rivelare che ... con uno spettacolare Sky Bar sul(dove si trova la piscina ) da cui si dominano la città e il ...Ho difficoltà a capire come chiunque che sia nato dopo l’anno 1960 possa seriamente sciropparsi questa roba, minuto per minuto, 468 minuti per l’esattezza. Ci vuole un livello di feticismo che io, per ...Il Covid ha assestato un duro colpo agli incassi delle società: si va sempre meno allo stadio e, se c'è tetto massimo del 70%, è un impresa raggiungerlo. Anche il Bologna sta vivendo la crisi post Cov ...