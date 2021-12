Terza dose vaccino Covid, in Grecia a tre mesi (Di venerdì 3 dicembre 2021) In Grecia Terza dose booster del vaccino Covid a tre mesi dalla precedente. Lo ha stabilito la commissione nazionale ellenica che ha rivisto le proprie raccomandazioni, decidendo in favore della somministrazione della Terza dose di vaccino anti-Coronavirus a tutti i cittadini di età superiore ai 18 anni a tre mesi dopo la vaccinazione con due dosi. Finora il richiamo veniva somministrato a sei mesi di distanza. La decisione segue l’individuazione della variante Omicron e a fronte di temperature invernali che richiedono una protezione aggiuntiva, ha spiegato il responsabile per la Salute di Atene, Marios Themistokleous. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 3 dicembre 2021) Inbooster dela tredalla precedente. Lo ha stabilito la commissione nazionale ellenica che ha rivisto le proprie raccomandazioni, decidendo in favore della somministrazione delladianti-Coronavirus a tutti i cittadini di età superiore ai 18 anni a tredopo la vaccinazione con due dosi. Finora il richiamo veniva somministrato a seidi distanza. La decisione segue l’individuazione della variante Omicron e a fronte di temperature invernali che richiedono una protezione aggiuntiva, ha spiegato il responsabile per la Salute di Atene, Marios Themistokleous. L'articolo proviene da Italia Sera.

