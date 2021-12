Terza dose, quasi 130 mila somministrazioni in Bergamasca: “Altre 262mila già prenotate” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Bergamo. Sono quasi 130 mila le terze dosi di vaccino anti Covid19 inoculate in Bergamasca dal 20 settembre al 2 dicembre. “Un risultato importante – lo definisce Ats Bergamo – che vede la provincia contribuire in misura significativa alla campagna di Regione Lombardia”. Nelle 128.629 somministrazioni rientrano anche 9.264 ospiti delle Rsa. Ma non solo: sul mese di dicembre i centri vaccinali della Bergamasca hanno già oltre 165.000 prenotazioni e una disponibilità residua di circa 51.000, con una potenzialità media di oltre 9.000 vaccinazioni al giorno. Complessivamente, tra dicembre (165.319), gennaio (59.331) e febbraio (8.518) sono 233.168 le prenotazioni già effettuate, mentre le disponibilità residue per chi intende vaccinarsi con la Terza dose sono 120.067 ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Bergamo. Sono130le terze dosi di vaccino anti Covid19 inoculate indal 20 settembre al 2 dicembre. “Un risultato importante – lo definisce Ats Bergamo – che vede la provincia contribuire in misura significativa alla campagna di Regione Lombardia”. Nelle 128.629rientrano anche 9.264 ospiti delle Rsa. Ma non solo: sul mese di dicembre i centri vaccinali dellahanno già oltre 165.000 prenotazioni e una disponibilità residua di circa 51.000, con una potenzialità media di oltre 9.000 vaccinazioni al giorno. Complessivamente, tra dicembre (165.319), gennaio (59.331) e febbraio (8.518) sono 233.168 le prenotazioni già effettuate, mentre le disponibilità residue per chi intende vaccinarsi con lasono 120.067 ...

chiellini : Questa mattina ho ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid19. Proprio grazie al vaccino e ai dispositivi di pr… - borghi_claudio : L'inchiesta sulle reazioni avverse di @panorama_it è da leggere assolutamente e ricorda l'importanza della farmacov… - pietroraffa : Sono in coda per la terza dose e un tizio ha sostenuto che 'le pacche sul sedere sono normali', aggiungendo subito… - Zio_Baffone : RT @LucaGoria79: sapete che c'è? La mia terza dose possono anche ficcarsela su per il culo, per rinnovare il #supergreenpass di regime orga… - pietrodommarco : Terza dose prenotata: verso il 21 gennaio senza #silicone. #CovidVaccine #Covid_19 -