Terza dose: in Bergamasca quasi 130 mila somministrazioni, altre 262 mila prenotate (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’aggiornamento dell’Ats di Bergamo sulla campagna vaccinale: «quasi 130.000 somministrazioni fatte in Bergamasca a giovedì 2 dicembre, 262.000 terze dosi prenotate e 120.000 disponibilità residue sino al 28 febbraio 2022. Hub di Dalmine: disservizi circoscritti a fronte di una macchina per le vaccinazioni che viaggia a pieno regime ovunque». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’aggiornamento dell’Ats di Bergamo sulla campagna vaccinale: «130.000fatte ina giovedì 2 dicembre, 262.000 terze dosie 120.000 disponibilità residue sino al 28 febbraio 2022. Hub di Dalmine: disservizi circoscritti a fronte di una macchina per le vaccinazioni che viaggia a pieno regime ovunque».

Advertising

chiellini : Questa mattina ho ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid19. Proprio grazie al vaccino e ai dispositivi di pr… - borghi_claudio : L'inchiesta sulle reazioni avverse di @panorama_it è da leggere assolutamente e ricorda l'importanza della farmacov… - pietroraffa : Sono in coda per la terza dose e un tizio ha sostenuto che 'le pacche sul sedere sono normali', aggiungendo subito… - SserCarlo81 : RT @POPOLOdiTWlTTER: Torino, donna di 70 anni trovata senza vita in casa pochi giorni dopo la terza dose - _lilstay20 : E niente, portato Felix con me per fare la terza dose per motivarmi a non svenire. -