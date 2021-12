Terremoto a Napoli | nuova scossa ai Campi Flegrei

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unadidi magnitudo 2.0 si è verificata alle 13,10 con epicentro nella zona dei, al confine trae Pozzuoli, alla profondità di 2 chilometri. Ilè stato registrato dall’Osservatorio Vesuviano, sezione napoletana dell’Ingv. Nonostante la magnitudo relativamente bassa, laè stata sentita dalla popolazione perché molto superficiale. Al momento non si registrano feriti né danni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

