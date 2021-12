Tentato omicidio ad Aprilia: accoltellato un uomo, è grave (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tentato omicidio ad Aprilia. Alle ore 15.30 di oggi, nell’ambito del servizio straordinario per il controllo del territorio, i Militari della Sezione Operativa, a seguito di un’immediata attività investigativa, hanno tratto in arresto per Tentato omicidio, S.T.. classe 1964. Stando alle prime risultanze il 57enne, per motivi in corso di accertamento, usando un’arma da taglio (nella foto), ha procurato delle lesioni gravi ad un 60enne di Aprilia. La vittima si trova ora ricoverata presso il locale nosocomio in prognosi riservata. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 dicembre 2021)ad. Alle ore 15.30 di oggi, nell’ambito del servizio straordinario per il controllo del territorio, i Militari della Sezione Operativa, a seguito di un’immediata attività investigativa, hanno tratto in arresto per, S.T.. classe 1964. Stando alle prime risultanze il 57enne, per motivi in corso di accertamento, usando un’arma da taglio (nella foto), ha procurato delle lesioni gravi ad un 60enne di. La vittima si trova ora ricoverata presso il locale nosocomio in prognosi riservata. su Il Corriere della Città.

