Temptation Island: Oronzo e Valentina genitori

Il pubblico di Canale 5 nel 2018 ha conosciuto la storia di Valentina e Oronzo, due dei concorrenti della sesta edizione di Temptation Island. Nonostante le polemiche che la loro storia aveva attirato i due oggi sono diventato genitori di una bellissima bambina. Temptation Island ha fatto conoscere al pubblico le storie di moltissime coppie decise a mettere alla prova il loro amore. Alcune sono rimasta insieme mentre altre si sono lasciate ma ad emozionare i telespettatori, comunque è andata, sono stati i loro percorsi. Qualche anno fa a sollevare qualche polemica, però, furono Valentina De Biasi e Oronzo Carinola. I due avevano preso parte al reality per volere della donna, che non sopportava più l'indole da farfallone del compagno ...

