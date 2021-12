Tempesta d'amore fuori dal palinsesto il 3 dicembre, al suo posto Ficarra e Picone (Di venerdì 3 dicembre 2021) Cattive notizie per gli appassionati di Tempesta d'amore, la popolare e seguitissima soap opera tedesca in onda tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19,55. Mediaset, infatti, ha deciso di cancellare la messa in onda della puntata di oggi, venerdì 3 dicembre, per fare posto al film-documentario prodotto da Ficarra e Picone e intitolato «Il figlio di Tarzan». La decisione di Mediaset, se da un lato scontenterà i fan di Tempesta d'amore, che sui social stanno già manifestando il loro disappunto per la scelta di penalizzare la soap opera incentrata sulle peripezie del Fürstenhof, dall'altro punterà l'attenzione su una tematica molto importante dal momento che il 3 dicembre ricorre la Giornata Internazionale delle Persone con ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 3 dicembre 2021) Cattive notizie per gli appassionati did', la popolare e seguitissima soap opera tedesca in onda tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19,55. Mediaset, infatti, ha deciso di cancellare la messa in onda della puntata di oggi, venerdì 3, per fareal film-documentario prodotto dae intitolato «Il figlio di Tarzan». La decisione di Mediaset, se da un lato scontenterà i fan did', che sui social stanno già manifestando il loro disappunto per la scelta di penalizzare la soap opera incentrata sulle peripezie del Fürstenhof, dall'altro punterà l'attenzione su una tematica molto importante dal momento che il 3ricorre la Giornata Internazionale delle Persone con ...

Advertising

SamuelFraccica : Buongiorno amici ?????????? “Amore è un palo sempre fisso che sovrasta la tempesta e non oscilla mai.” Forza Roma Forz… - zazoomblog : In Tempesta d’amore Charlotte è uscita di scena spiazzando tutti: avete visto oggi l’attrice? Resterete senza parol… - sonolamape : cap. 4 l'amore, qualcosa che arriva schiantandosi all'improvviso scombinandoti, ma nel contempo è dolce, è la quiet… - zazoomblog : Tempesta damore anticipazioni tedesche: un nuovo amore per Cornelius - #Tempesta #damore #anticipazioni - bragherissima : Io lo dico anche in mezzo alla tempesta non me ne frega un cazzo. anita e dante si amano. E si amano di quell’amore… -