Tedino | “Tanti ricordi mi legano a Benevento | domani conterà solo il campo”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPordenone –al Ciro Vigorito ildi Fabio Caserta cercherà di centrare la terza vittoria di fila per dare continuità ai successi contro Reggina e Vicenza. Per farlo dovrà vedersela con il Pordenone di Bruno, tecnico di origini sannite che ha presentato il match nella consueta conferenza stampa della vigilia:– “Parlare delnon è affatto difficile, ha uomini di categoria superiore e ha dimostrato in questi anni tutto il suo valore. E’ una squadra ben allenata e ha un grande pubblico, sono tutti elementi che rendono il club giallorosso uno dei grandi protagonisti di questo campionato”. Momento – “Cercheremo di prendere in considerazione le nostre ultime prestazioni che sono state positive e lasciano ben sperare per una crescita, ma ...

... in coda, la curainizia a produrre i suoi effetti ma Pordenone, Vicenza e Crotone devono ... il nuovo corso inaugurato dal passaggio di proprietà e da una rivoluzione tecnica costruita su...... perché in mezzo c'è stata la sosta per le nazionali e naturalmentegiocatori sono stati ... in Pordenone Ascoli Brunosa di giocarsi molto, intanto dovrà sostituire il terzino destro ...il focus La squadra è rimasta la stessa di inizio anno, è cambiato però il rendimento. Perché se, in otto partite, Massimo Paci e Massimo Rastelli avevano raccolto soltanto un punto, in sette gare Bru ...Queste le dichiarazioni di Bruno Tedino alla vigilia di Pordenone – Alessandria: “Mi aspetto una partita molto fisica, molto maschia.