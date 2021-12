Team femminile assalito da banditi sul pullman "Un’atleta ha reagito e si è salvata dallo stupro"

(Di venerdì 3 dicembre 2021) "Abbiamo vissuto momenti di terrore, sembrava di stare in un film dell'orrore". Lo ha raccontato Quiteria Alves, presidentessa della squadra di calcioAbelhas Reinhas dello stato brasiliano ...

"Abbiamo vissuto momenti di terrore, sembrava di stare in un film dell'orrore". Lo ha raccontato Quiteria Alves, presidentessa della squadra di calcioAbelhas Reinhas dello stato brasiliano del Piauì, il cui bus è stato assaltato, mentre si apprestava a lasciare lo stadio, da due uomini mascherati e armati al termine della partita che la ...