Super green pass, le nuove regole dal 6 dicembre: cosa cambia e tutto quello che c'è da sapere (Di venerdì 3 dicembre 2021) Da lunedì 6 dicembre entrano in vigore i nuovi provvedimenti per contenere la diffusione del virus e su l Super green pass . Non ci saranno di fatto grandi cambiamenti, solo alcune differenze. Ad ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Da lunedì 6entrano in vigore i nuovi provvedimenti per contenere la diffusione del virus e su l. Non ci saranno di fatto grandimenti, solo alcune differenze. Ad ...

Advertising

GuidoDeMartini : ??NO PASS?? ????BELGIO???? Il tribunale di Namur ordina entro 5?? giorni il ritiro del PASS, pena la multa di 5mila € gio… - Corriere : ?? Boom delle vaccinazioni: oltre 430 mila iniezioni in 24 ore - ilpost : Come funzionano le restrizioni da lunedì - infoitinterno : Super Green pass: dai ristoranti al trasporto pubblico ecco le nuove regole e i controlli - VincenzoDales20 : RT @CalaminiciM: Sono convinta che tante donne novax, se da parrucchieri ed estetiste ci fosse l’obbligo del super green pass, si andrebber… -